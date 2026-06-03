Arnaldi naar halve finale Roland Garros na opgave Berrettini

PARIJS (ANP) - De Italiaanse tennisser Matteo Arnaldi heeft de halve finale van Roland Garros bereikt. Hij zag in zijn partij in de kwartfinale in Parijs landgenoot Matteo Berrettini met een blessure opgeven in de tweede set. Arnaldi leidde met 7-5 5-2.
Arnaldi neemt het in de halve finale op tegen een andere landgenoot: Flavio Cobolli. De als tiende geplaatste Italiaan versloeg in zijn kwartfinale Félix Auger-Aliassime uit Canada in vier sets: 4-6 6-4 6-4 6-4. De andere halve finale gaat tussen de Duitser Alexander Zverev en de Tsjech Jakub Mensik.
Arnaldi versloeg in de eerste ronde in vier sets Tallon Griekspoor.