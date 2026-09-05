BILBAO (ANP) - Athletic Club heeft zaterdag in de Spaanse voetbalcompetitie thuis in een uitverkocht San Mamés met 3-0 gewonnen van Atlético Madrid. De doelpunten voor de Basken werden in Bilbao allemaal na rust gemaakt door Nico Williams, Robert Navarro en Oihan Sancet.

Het was de eerste nederlaag dit seizoen voor Atlético Madrid, dat na vier wedstrijden 7 punten heeft. Dat is 1 punt meer dan Athletic Club.

De bezoekers uit Madrid hadden in de eerste helft een grote kans om de score te openen, maar een schot van de Zuid-Koreaan Lee Kang-in stuitte in de 26e minuut via de paal weer het veld in. In de tweede helft maakte de thuisclub met treffers in de 46e en de 48e minuut meteen het verschil. In de slotfase bepaalde Sancet de eindstand op 3-0.

FC Barcelona gaat ongeslagen aan de leiding van La Liga. De Catalanen spelen zondag uit tegen Valencia. Real Madrid verloor vrijdag in de vierde speelronde met 1-0 uit bij Real Betis Sevilla.