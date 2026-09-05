MANCHESTER (ANP) - Manchester City is ook na drie speelronden in de Premier League nog zonder puntenverlies. Trainer Enzo Maresca zag zijn elftal in eigen stadion moeizaam winnen van Coventry City. Het werd 1-0.

Spits Erling Haaland maakte in de 26e minuut het doelpunt, door bij de tweede paal raak te koppen na een voorzet vanaf rechts van Antoine Semenyo. Milan van Ewijk had een basisplaats bij Coventry City. Gustavo Hamer, een andere Nederlander in het elftal van coach Frank Lampard, viel kort voor tijd in.

Oranje-internationals Jan Paul van Hecke en Micky van de Ven wachten met Tottenham Hotspur nog altijd op de eerste overwinning. De uitwedstrijd tegen Nottingham Forest eindigde in 0-0. Het betekende voor Tottenham het eerste punt deze competitie.

Doelman Robin Roefs en spits Brian Brobbey speelden met Sunderland gelijk bij Brentford: 1-1. Quinten Timber won bij zijn debuut voor Crystal Palace bij Fulham: 2-3. De oud-Feyenoorder stond in de basis. Keeper Bart Verbruggen kwam met Brighton & Hove Albion niet verder dan 1-1 tegen Leeds United.