EINDHOVEN (ANP) - Middenvelder Joey Veerman voelde mee met Mexx Meerdink na zijn overtreding op de AZ-spits die tot de vroege rode kaart van de PSV'er leidde. "Ik vond het sneu, hij lag te bibberen en hij had ook wel een flinke jaap achter zijn oor. Ik probeerde hem rustig te krijgen, maar hij raakte een beetje in paniek", zei Veerman tegen ESPN na de 4-0-nederlaag in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

Veerman raakte Meerdink met zijn schoen in het gezicht na een duel om de bal. "Iedereen zag dat dit absoluut niet mijn bedoeling was. Ik wilde de bal wegtikken. Dit is ook de eerste rode kaart van mijn carrière. Heel ongelukkig", aldus de Volendammer.

Veerman heeft al aangekondigd deze zomer te willen vertrekken bij PSV. De middenvelder is waarschijnlijk geschorst voor de eerste competitiewedstrijd van volgende week tegen Fortuna Sittard.