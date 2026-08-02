EINDHOVEN (ANP) - PSV-trainer Peter Bosz was tevreden over zijn team in de eerste helft tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijff Schaal (0-4). Binnen tien minuten moest de landskampioen met tien man verder na een rode kaart voor Joey Veerman. "Toen moesten we iets oefenen waar we normaal niet aan toekomen: verdedigen en in een laag blok staan. Ik vond dat ons dat in de eerste helft goed afging", zei Bosz in de perskamer van het Philips Stadion.

De schade bleef in de eerste helft beperkt tot 1-0. "Die eerste goal viel heel ongelukkig. Dat was wel jammer, want tot dat moment hadden we niet veel weggegeven. In de tweede helft wilden we de ruimte vinden achter hun verdediging, maar leden we twee keer zelf balverlies toen we wat hoger stonden. Toen scoorden zij te snel de 2-0 en 3-0", zei Bosz.

PSV begint de Eredivisie volgende week met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard.