Bondscoach Ancelotti: Oranje heeft meer ervaring dan Japan

MIAMI (ANP) - Bondscoach Carlo Ancelotti van Brazilië heeft niet echt een voorkeur voor een tegenstander in de zestiende finales van het WK. "Nederland heeft meer ervaring dan Japan, dat de laatste jaren echter ook veel goede resultaten heeft geboekt. Zweden heeft veel potentie", zei de Italiaan na een zege op Schotland in Miami (3-0).

Brazilië eindigde als eerste in groep C en stuit in de zestiende finale op de nummer 2 van poule F met Nederland, Japan, Zweden en het al uitgeschakelde Tunesië. Vinícius Júnior maakte twee doelpunten voor Brazilië tegen Schotland. "Hij is één van de beste spelers van de wereld", zei Ancelotti, die Neymar na bijna duizend dagen als invaller liet terugkeren in de nationale ploeg.

"We hebben met enorme wilskracht en veel karakter gespeeld", vervolgde Ancelotti. "Dat zag je aan het aantal tackles en balveroveringen. Dat zegt alles over de mentaliteit van mijn spelers."

Voormalig international Ronaldo vertelde dinsdag dat hij Nederland graag ontwijkt in de zestiende finales. "Daar is Brazilië nog niet klaar voor", zei de 49-jarige oud-aanvaller, die ook voor PSV uitkwam.