Infantino herhaalt dat er geen Pride Match op het WK plaatsvindt

SEATTLE (ANP) - Gianni Infantino heeft nogmaals herhaald dat er vrijdag in Seattle geen officiële Pride Match op het WK voetbal plaatsvindt. De FIFA-voorzitter wil hiermee de verwarring wegnemen, die volgens de wereldvoetbalfederatie is ontstaan rondom de wedstrijd tussen Egypte en Iran. "Er vindt vrijdag een WK-duel plaats in Seattle en op dezelfde dag worden er door andere organisaties verschillende evenementen gehouden. De twee zijn niet met elkaar verbonden", aldus een woordvoerder van de FIFA tegen het ANP.

De FIFA laat via een woordvoerder weten dat het WK een inclusief evenement is dat mensen van alle achtergronden verwelkomt. "Fans met uiteenlopende seksuele geaardheden zijn welkom bij wedstrijden en andere evenementen", aldus de woordvoerder. "Het meenemen van regenboogvlaggen en andere vlaggen die staan voor een bepaalde seksuele geaardheid mogen in de stadions worden getoond als dat gebeurt op een manier die in overeenstemming is met de gedragscode van de FIFA."

De wedstrijd werd al voor de loting voor het WK door de lokale gemeenschap uitgeroepen tot Pride Match en vormt de aftrap van het jaarlijkse PrideFest-weekend in Seattle. Volgens het organisatiecomité van de WK-activiteiten in Seattle is de lhbtqi+-gemeenschap een essentieel onderdeel van de stad. FIFA heeft alleen zeggenschap over de stadions en het officiële fanfestival in de WK-gaststeden, maar niet over activiteiten van lokale gemeenschappen.