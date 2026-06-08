NEW YORK (ANP) - De spelers van het Nederlands elftal hebben Hans Jorritsma vlak voor het oefenduel met Oezbekistan met een moment van stilte herdacht.

De voormalige teammanager van de nationale voetbalploeg overleed donderdag op 77-jarige leeftijd na een periode van ziekte. Jorritsma was van 1996 tot 2017 teammanager van Oranje. In die periode eindigde Nederland op het WK als tweede (2010), derde (2014) en vierde (1998).

Jorritsma speelde als hockeyer 65 interlands en deed mee aan de Olympische Spelen van 1976 in Montreal en het WK van 1978 in Buenos Aires. Tijdens het WK baarde hij opzien door de zilveren medaille tijdens de huldiging niet in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Jorge Videla.

Pakistan

Als hockeycoach won Jorritsma met de Nederlandse mannen het EK in 1987 en het WK in 1990. Op de Olympische Spelen van 1988 pakte Oranje brons. Jorritsma behaalde in 1994 nog eens goud als coach op het WK, dit keer met Pakistan.

De spelers van Oranje hielden vrijdag voor de eerste training in de Verenigde Staten een minuut stilte voor Jorritsma.