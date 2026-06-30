De Jong na vroege uitschakeling: dit is natuurlijk onvoldoende

GUADALUPE (ANP) - Frenkie de Jong vindt dat het Nederlands elftal een teleurstellend WK achter de rug heeft. "Het is moeilijk om nu al te zeggen waar het aan lag en alles te analyseren. Ik heb een leeg gevoel nu. Welk cijfer ik dit toernooi zou geven? Dat weet ik niet. We gaan er in de eerste knock-outronde al uit, dat is niet iets waar je op hoopt. Dit is natuurlijk onvoldoende", sprak de middenvelder in het Monterrey Stadium in Guadalupe na de nederlaag in de zestiende finales tegen Marokko.

Oranje paste het systeem tegen Marokko aan en koos voor vijf in plaats van vier verdedigers. "Iedereen was hiervan overtuigd en stond erachter", aldus De Jong. "Ik denk niet dat wij een goede wedstrijd hebben gespeeld. Als je tot zo laat in de wedstrijd met 1-0 voorstaat, is het wel pijnlijk dat we het nog weggeven. Als we het doelpunt niet tegen hadden gekregen, had iedereen juist gezegd dat we de boel goed hadden tegengehouden en dat we goed hadden verdedigd."

Nederland maakte in de drie groepswedstrijden tien doelpunten, maar wist in het aangepaste systeem tegen een betere tegenstander zoals Marokko vrijwel niets te creëren. De Jong: "Ik denk dat we het aanvallend een stuk beter hadden kunnen doen. Marokko had meer balbezit en speelde meer op onze helft, zeker de tweede helft. Zij hadden wat meer aanvallende intenties dan wij, had ik het idee. Of dat met het systeem te maken had? Dat is moeilijk te zeggen. Dat is iets voor later."

Wisseling

De Jong werd in de tweede helft van de verlenging gewisseld en vervangen door De Roon. "Wij maken de eerste strafschop en zij missen hem. Dan denk je even dat het de goede kant op gaat vallen. Bart Verbruggen heeft geweldig gekeept. We kunnen hem niets verwijten."

Bondscoach Ronald Koeman wilde het direct na de uitschakeling nog niet over zijn toekomst hebben. De Jong laat dat aan hem over. "Het is ook niet aan mij daar iets over te zeggen. Dat is aan de KNVB en de bondscoach."