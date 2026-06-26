Depay evenaart met 112e interland Frank de Boer bij Oranje

KANSAS CITY (ANP) - Memphis Depay is naast Frank de Boer gekomen op de ranglijst van spelers met de meeste interlands voor het Nederlands elftal. De 32-jarige aanvaller van Corinthians kwam in de laatste groepswedstrijd van het WK tegen Tunesië als invaller in het veld voor Brian Brobbey en begon daarmee aan zijn 112e interland. Depay debuteerde in oktober 2013 in het door Oranje met 2-0 gewonnen uitduel met Turkije.

Slechts twee internationals speelden meer wedstrijden voor Nederland dan Depay en De Boer. Dat zijn Wesley Sneijder (134) en Edwin van der Sar (130). De top 10 wordt compleet gemaakt door Rafael van der Vaart (109), Daley Blind (108), Giovanni van Bronckhorst (106), Dirk Kuijt (104), Robin van Persie (102) en Phillip Cocu (101).