Oranje klopt Tunesië met 3-1 en treft Marokko in knock-outfase WK

KANSAS CITY (ANP) - Het Nederlands elftal heeft zich als groepswinnaar geplaatst voor de knock-outfase op het wereldkampioenschap in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Bondscoach Ronald Koeman zag zijn elftal in Kansas City met 3-1 winnen van het al uitgeschakelde Tunesië.

Oranje speelt in de Nederlandse nacht van maandag op dinsdag om 03.00 uur in Mexico tegen Marokko voor een plaats in de achtste finales. Marokko eindigde achter Brazilië als tweede in groep C.

Nederland scoorde in de beginfase twee keer tegen Tunesië. Ellyes Skhiri schoot de bal in de derde minuut in eigen doel. Brian Brobbey verdubbelde in de zevende minuut de voorsprong. Voor de spits van Sunderland betekende het zijn derde treffer dit WK.

Tunesië scoorde kort na rust tegen. Hazem Mastouri kopte raak uit een hoekschop. Jan Paul van Hecke bepaalde in de 62e minuut de eindstand. De verdediger scoorde eveneens met een kopbal uit een hoekschop.