Nederlands elftal begint WK met gelijkspel tegen Japan

ARLINGTON (ANP) - Het Nederlands elftal is het wereldkampioenschap voetbal begonnen met een gelijkspel. In het Dallas Stadium in Arlington verspeelde het elftal van bondscoach Ronald Koeman tegen Japan tot twee keer toe een voorsprong: 2-2. Zweden is zaterdag de volgende tegenstander van Oranje.

Nederland kreeg voor rust twee goede kansen via Donyell Malen. De spits stuitte twee keer op doelman Zion Suzuki. Voor Japan waren Keito Nakamura en Feyenoorder Ayase Ueda in de slotfase van de eerste helft gevaarlijk.

Aanvoerder Virgil van Dijk opende in de 51e minuut uit een kopbal via de binnenkant van de paal de score. Ryan Gravenberch gaf daarbij de voorzet.

Korte hoek

Nakamura bracht Japan in de 57e minuut langszij met een schot in de korte hoek: 1-1. Buitenspeler Crysencio Summerville leek Oranje in de 64e minuut met een diagonaal schot, opnieuw op aangeven van Gravenberch, de overwinning te bezorgen. Daichi Kamada redde in de 88e minuut nog een punt voor Japan.

Zweden speelt later op zondag (Amerikaanse tijd) in dezelfde groep tegen Tunesië.