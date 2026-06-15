Doelman Vozinha ziet 'harde werk' Kaapverdië beloond worden

ATLANTA (ANP/DPA) - Doelman Josimar Vozinha heeft met talloze reddingen een groot aandeel gehad in het 0-0-gelijkspel van Kaapverdië tegen Spanje op het WK. De 40-jarige keeper werd na afloop van het debuut van Kaapverdië op het WK uitgeroepen tot man van de wedstrijd van de ploeg waarin ook vijf in Rotterdam geboren spelers meededen.

"Ik ben heel trots en gelukkig, niet alleen voor mezelf, maar voor alle spelers en alle Kaapverdianen. We hebben hard gewerkt om hier te staan", zei de keeper, die met zijn reddingen doelpunten van onder anderen Mikel Oyarzabal en Ferran Torres voorkwam. "We wisten dat we tegen een van de beste landen in de wereld speelden, maar kennen ook onze eigen kwaliteit."

De Kaapverdische bondscoach Pedro Leitão Brito prees zijn ploeg en vooral zijn doelman. "Hij was de beste speler in deze wedstrijd. We waren georganiseerd, hebben moed getoond en hebben laten zien waar ons land voor staat: onverzettelijkheid en het overwinnen van ontberingen."