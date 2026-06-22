Dumfries wil niets zeggen over verwachte overstap naar Real

KANSAS CITY (ANP) - Denzel Dumfries wil niets zeggen over zijn verwachte transfer naar Real Madrid. De rechtsback liet zich begin deze maand vlak voor de oefeninterland van Oranje tegen Algerije keuren door de medische staf van de Spaanse topclub, maar een officiële bevestiging van zijn transfer is uitgebleven.

"Is de media-afdeling van Real Madrid op vakantie?", vroeg een verslaggeefster op een persconferentie aan Dumfries. "Ik ga er nu niets over zeggen", zei de rechtsback. "Ik wil me volledig op het Nederlands elftal focussen."

Dumfries werd afgelopen seizoen kampioen met Internazionale, dat hem vijf jaar geleden overnam van PSV. Het contract van Dumfries bij Internazionale zou een clausule bevatten dat hij voor 25 miljoen euro mag vertrekken.