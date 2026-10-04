EINDHOVEN (ANP) - Virgil van Dijk ontvangt zondag na de thuiswedstrijd van het Nederlands elftal tegen Servië in de Nations League een gouden schaal van Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. De 35-jarige aanvoerder begint om 20.45 uur aan zijn honderdste interland.

Traditiegetrouw krijgen jubilarissen bij Oranje een zilveren schaal bij 25, 50 en 75 interlands en een gouden schaal bij 100 interlands.

Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan (1-2). De verdediger miste in 2021 het EK door een blessure. Van Dijk maakte wel deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 2026 en het EK van 2024.

Wesley Sneijder is met 134 wedstrijden recordinternational van Oranje, gevolgd door Edwin van der Sar (130), Frank de Boer (112), Memphis Depay (112), Rafael van der Vaart (109), Daley Blind (108), Giovanni van Bronckhorst (106), Dirk Kuijt (104), Robin van Persie (102) en Phillip Cocu (101). Van Dijk staat op de elfde plaats.