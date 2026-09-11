ZÜRICH (ANP/AFP) - De locatie van de finale van het wereldkampioenschap voetbal in 2030 wordt pas op een later moment bepaald. Dat zegt de FIFA vrijdag in een reactie op de woorden van de voorzitter van de Marokkaanse voetbalbond, Fouzi Lekjaa.

Lekjaa zei donderdag tijdens een bijeenkomst van een politieke partij dat de Marokkaanse provincie Benslimane de WK-finale toegewezen heeft gekregen en dat de eindstrijd in een nieuw stadion in de buurt van Casablanca wordt gespeeld.

Marokko organiseert over vier jaar samen met Spanje en Portugal het WK. Spanje en Marokko zijn verwikkeld in een felle strijd om de finale binnen te halen.

Besluit

"Zoals aangegeven op 5 augustus, zal de FIFA te zijner tijd een besluit nemen", verklaarde een woordvoerder van de wereldvoetbalbond vrijdag tegen het Franse persbureau AFP.

De Marokkaanse premier Aziz Akhannouch was vrijdag kritisch op Lekjaa. "Stop met het gebruiken van verkiezingsbeloftes om ons de voet dwars te zetten. Dit zijn enorme zaken. De beslissing over waar de finale plaatsvindt, is een kwestie van groot belang."