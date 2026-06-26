FIFA-voorzitter Infantino onder de indruk van Curaçao

PHILADELPHIA (ANP) - Gianni Infantino, de voorzitter van wereldvoetbalbond FIFA, is onder de indruk van de prestaties van Curaçao op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

"Jullie hebben ons en jullie land trots gemaakt", zei hij na de nederlaag van bondscoach Dick Advocaat en zijn spelers tegen Ivoorkust (2-0) in Philadelphia. "Met een inwonersaantal van 155.000 mensen zijn jullie de kleinste WK-deelnemer ooit. Maar ook jullie fans op de tribunes waren geweldig."

Curaçao opende het WK met een nederlaag tegen Duitsland (7-1) en pakte vervolgens tegen Ecuador (0-0) het eerste punt ooit op het WK.