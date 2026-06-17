Gakpo wil kwalificatie met Oranje tegen Zweden al veiligstellen

KANSAS CITY (ANP) - Cody Gakpo wil kwalificatie voor de volgende ronde op het wereldkampioenschap met Oranje zaterdag tegen Zweden al veiligstellen. "We zullen de wedstrijd ingaan om te winnen natuurlijk, ook al begrijpen we dat het belangrijk is om vooral niet te verliezen. Daar hebben we de kwaliteiten voor, denk ik", vertelde de linksbuiten na de training op een persconferentie in Kansas City.

Oranje begon de groepsfase zondag met een gelijkspel tegen Japan (2-2). Met 4 punten is een plaats in de zestiende finales naar alle waarschijnlijkheid al een zekerheid. Tunesië is in de groepsfase de laatste opponent van Nederland.

Gakpo hield een slecht gevoel over aan de ontmoeting met Japan. De speler van Liverpool had te maken met dubbele mandekking en kon zich niet onderscheiden. Bondscoach Ronald Koeman wisselde Gakpo bij een voorsprong van 2-1. Japan nam in het laatste kwart de regie over en maakte nog gelijk.

Drie doelpunten

"De trainer maakt zijn beslissingen. Dat zal hij altijd doen vanuit het teambelang, met het oog op resultaat", aldus Gakpo. "Of de ruimte er is om tegen de trainer te beginnen over zijn keuzes? Ja hoor, maar van die ruimte heb ik geen gebruik gemaakt."

Gakpo maakte op het vorige WK in Qatar drie doelpunten en ook op het laatste EK in Duitsland was hij drie keer trefzeker. Het was wat dat betreft niet heel merkwaardig dat Japan juist de oud-PSV'er onschadelijk probeerde te maken.

Minder zelfvertrouwen

In tegenstelling tot de vorige twee eindtoernooien begon Gakpo nu met wat minder zelfvertrouwen. Bij Liverpool was hij lang niet altijd zeker meer van een basisplaats. Hij maakte zeven doelpunten en leverde vijf assists in de Premier League. "Nee, het seizoen bij Liverpool was voor velen van ons er niet eentje om met veel plezier op terug te kijken."

Gakpo, aanvoerder Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch ontmoeten zaterdag hun ploeggenoot Alexander Isak. De spits liep in december een kuitbeenbreuk op na een overtreding van Tottenham-speler Micky van de Ven en maakte begin april zijn rentree. Isak vormt samen met Viktor Gyökeres van Arsenal een gevaarlijk spitsenduo bij Zweden, dat het toernooi overtuigend begon met een overwinning van 5-1 op Tunesië. Isak maakte één doelpunt.

"Iedereen is blij voor hem dat hij weer terug is", vertelde Gakpo. "Ik heb hem hier op het WK nog niet gesproken, wel op de club. We moeten oppassen voor hem. Hoe we hem het beste kunnen afstoppen? Dat ga ik hier niet vertellen, dan krijgt hij het misschien te horen."