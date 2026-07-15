Rodri probeert ploeggenoten na bereiken finale rustig te houden

ARLINGTON (ANP) - Aanvoerder Rodri van het Spaanse voetbalelftal probeerde zijn ploeggenoten na de knappe zege op Frankrijk in de halve finale van het wereldkampioenschap bij de les te houden. De regerend Europees kampioen kreeg van alle kanten complimenten voor de overtuigende zege (2-0) op de voor velen titelfavoriet.

"We moeten dit toernooi stap voor stap bekijken. We zijn weer een stapje verder", zei Rodri nadat Spanje zich voor het eerst sinds 2010 voor de WK-finale plaatste. "Het team is dolblij. Het is de tweede keer dat we een WK-finale bereiken. We moeten kalm blijven en wat rust nemen."

Rodri speelde een belangrijke rol tegen de Fransen. Bijna twee jaar nadat hij zijn kruisband scheurde tijdens een botsing met Thomas Partey in de Premier League-wedstrijd tussen Manchester City en Arsenal, vindt de 30-jarige middenvelder op het WK het perfecte moment om weer op het niveau van voor zijn blessure te komen.

"Gezien de kenmerken van beide teams, wist je dat de ene explosiever was en de andere meer op balbezit gericht", zei Rodri over de halve finale, die daarmee het verschil tussen Frankrijk en Spanje aangaf. "In verdedigend opzicht was de steun van de backs, en eigenlijk van het hele team, sensationeel."

Spanje speelt zondag in de finale tegen Engeland of Argentinië. Die twee landen treffen elkaar woensdag in de andere halve eindstrijd.