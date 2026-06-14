ARLINGTON (ANP) - Bart Verbruggen verdedigt zondag het doel van het Nederlands elftal in het eerste WK-duel met Japan. "Hij is fit en gaat starten", zei bondscoach Ronald Koeman op zijn laatste persconferentie voor de wedstrijd in het Dallas Stadium.

De doelman van Brighton & Hove Albion raakte maandag geblesseerd tijdens een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan en liet zich drie dagen behandelen door een fysiotherapeut. Hij sloot vrijdag weer aan bij een besloten training en oefende zaterdag opnieuw volledig mee.

De 23-jarige Verbruggen is de eerste doelman van Oranje. Koeman vertelde dat Mark Flekken de tweede keeper van Nederland op het WK is. Robin Roefs is zijn derde keuze.