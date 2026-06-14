EAST RUTHERFORD (ANP) - Marokko en Brazilië zijn het WK voetbal in het Amerikaanse East Rutherford in groep C met een 1-1-gelijkspel begonnen. De kampioen van Afrika kwam via PSV'er Ismael Saibari op voorsprong tegen de vijfvoudig wereldkampioen, maar zag Brazilië door een treffer van Vinícius Júnior nog voor rust op gelijke hoogte komen.

De nummer 2 van groep C speelt in de zestiende finales tegen de nummer 1 van groep F, waarin het Nederlands elftal speelt. Schotland en Haïti zijn de andere twee landen in groep C.

Bij Marokko kregen Saibari en voormalig Ajacied Noussair Mazraoui een basisplaats. PSV'er Anass Salah-Eddine zat op de bank naast de in Nederland geboren Sofyan Amrabat. Salah-Eddine kwam tien minuten voor tijd in de ploeg voor Mazraoui. Bij Brazilië ontbrak de nog niet fitte sterspeler Neymar.

Marokko begon sterk aan het duel in het New York New Jersey Stadium in East Rutherford waar op 19 juli de finale is. In het eerste kwartier kreeg het elftal van bondscoach Mohamed Ouahbi al een aantal mogelijkheden om te scoren, maar de Brazilianen wisten de schoten keer op keer te blokkeren. Saibari sloeg na 21 minuten wel op indrukwekkende wijze toe. Hij rondde een splijtende pass van Brahim Díaz met een stiftje langs Alisson Becker af.

Brazilië herpakte zich na het tegendoelpunt en nam het initiatief over. Dat werd beloond. Bruno Guimarães bracht Vinícius Júnior in de 32e minuut in stelling en de aanvaller van Real Madrid schoot na een korte solo de gelijkmaker binnen langs doelman Yassine Bounou.

Aan het einde van de eerste helft kregen de Brazilianen Casemiro en Roger Ibañez een gele kaart. Beiden werden door bondscoach Carlo Ancelotti in de rust gewisseld. Beide elftallen gingen in de tweede helft nog wel op zoek naar de overwinning, maar kwamen in het met 82.500 toeschouwers uitverkochte stadion niet meer tot scoren. Al moest Alisson Becker nog wel diep in de blessuretijd redding brengen op een afstandsschot van de Marokkaan Neil El Aynaoui.