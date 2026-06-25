Trainer Ouahbi: Marokkaanse spelers moeten geloven in wereldtitel

ATLANTA (ANP) - De Marokkaanse internationals moeten geloven dat ze als eerste Afrikaanse land de wereldtitel kunnen winnen. Dat zei bondscoach Mohamed Ouahbi nadat hij zich met zijn elftal voor de zestiende finales had geplaatst. Daarin is mogelijk het Nederlands elftal de tegenstander.

Marokko won met 4-2 van Haïti, mede door het derde WK-doelpunt van PSV'er Ismael Saibari. Brazilië was met 3-0 te sterk voor Schotland en bleef Marokko als groepswinnaar op doelsaldo voor.

"Marokko is in een totaal nieuwe dimensie beland. De spelers en de fans geloven in hun team en onze tegenstanders respecteren ons team", aldus Ouahbi. "We moeten geloven in dit doel. We moeten er vol voor gaan, respect hebben voor onze tegenstanders en ons voor de volle honderd procent inzetten voor deze ambitie. Ik heb veel vertrouwen in mijn werk en dat van mijn staf; we hebben alle ingrediënten in huis om het beste land te worden."

Nederland is koploper in groep F en de meest waarschijnlijke tegenstander van Marokko in de volgende ronde. Japan of Zweden zijn de twee andere mogelijke opponenten voor het elftal van Ouahbi in de zestiende finales. "Ik heb geen voorkeur; we zien morgen wel tegen wie we spelen. We zullen die wedstrijd met hetzelfde doel en hetzelfde vertrouwen spelen", zei de bondscoach.

Haïti, dat voor het eerst sinds 1974 aan het WK meedeed, beëindigde het toernooi zonder punten. "Ik ben teleurgesteld over het resultaat, maar ik heb niet het gevoel gehad dat mijn spelers de moed hebben opgegeven," zei Sébastien Migné, de bondscoach van Haïti. "Ze weerspiegelden de mentaliteit van het Haïtiaanse volk: niet opgeven. Het team heeft Haïti op uitstekende wijze vertegenwoordigd."