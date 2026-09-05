KATOWICE (ANP/RTR) - FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft bij het WK voetbal voor vrouwen onder 20 in het Poolse Katowice niets losgelaten over zijn functioneren. "Niet vandaag, niet hier", zei Infantino, die bij de openingswedstrijd van het FIFA-toernooi aanwezig was.

Het WK voetbal voor vrouwen onder 20 is het eerste toernooi onder de vlag van de FIFA sinds Infantino een omstreden commercialiseringsplan om een deel van de WK-rechten te verkopen lanceerde. Het voorstel werd eind juli ingetrokken na felle kritiek. Verschillende regionale voetbalbonden - waaronder de UEFA - dreigden met een boycot van FIFA-evenementen als Infantino zijn plan niet definitief zou schrappen.

Infantino hield zich in Polen op de vlakte. "Dit is een fantastische locatie voor dit FIFA-WK voor vrouwen onder 20. Het is geweldig", zei Infantino bij de openingswedstrijd tussen gastland Polen en Argentinië. "Het gaat om kansen bieden aan teams met talenten uit de hele wereld."

Spijt

Infantino ging niet in op de vraag of hij spijt had van de afgelopen zes weken. "Weet je, er valt veel over te zeggen, maar daar zijn een geschikt moment en een geschikte plaats voor", zei hij volgens persbureau Reuters. "Maar vandaag genieten we hier van het voetbal."

Infantino was in Katowice in het gezelschap van hoge FIFA-functionarissen, onder wie secretaris-generaal Mattias Grafström en scheidsrechtersbaas Pierluigi Collina.