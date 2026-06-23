Iraans voetbalelftal mag langer in VS blijven rond derde WK-duel

SEATTLE (ANP) - Het Iraanse voetbalelftal mag langer in de VS verblijven rond de derde groepswedstrijd op het WK. Dat meldt de Amerikaanse nieuwszender NBC News op basis van een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid.

De ploeg mag twee dagen voorafgaand aan het duel met Egypte afreizen naar Seattle. Dat duel vangt aan in de nacht van zaterdag op zondag om 05.00 uur Nederlandse tijd. Bij de vorige twee groepswedstrijden mocht Iran 24 uur de Verenigde Staten in. De Iraanse voetbalbond gaf daarop aan een officiële klacht in te zullen dienen bij wereldvoetbalbond FIFA. Het basiskamp van Iran is in Tijuana in Mexico.

Iran staat na gelijke spelen tegen Nieuw-Zeeland (2-2) en België (0-0) op 2 punten. Om de volgende ronde te bereiken heeft het land waarschijnlijk minstens een gelijkspel nodig tegen Egypte.