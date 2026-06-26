Japan en Zweden spelen gelijk en bereiken knock-outfase op WK

DALLAS (ANP) - Japan en Zweden hebben zich op het wereldkampioenschap voetbal voor de zestiende finales geplaatst. De landen speelden in Dallas met 1-1 tegen elkaar gelijk en eindigden in groep F respectievelijk als tweede en derde achter het Nederlands elftal.

Japan besloot de poulefase met 5 punten en treft maandag om 19.00 uur (Nederlandse tijd) Brazilië in de knock-outfase. Zweden gaat met 4 punten als een van de beste acht nummers 3 verder in het toernooi. De tegenstander van de Scandinaviërs is nog niet bekend.

Daizen Maeda opende in de 56e minuut de score voor Japan. Anthony Elanga maakte zes minuten later gelijk.