Koeman heeft geen spijt van zijn keuze voor vijf verdedigers

GUADALUPE (ANP) - Bondscoach Ronald Koeman heeft geen spijt van zijn beslissing om met vijf verdedigers tegen Marokko te spelen op het WK. "Als we deze wedstrijd mogen overspelen, dan zou ik het weer doen", zei hij na een nederlaag na strafschoppen in de zestiende finale van het WK tegen Marokko.

"Ik weet hoe het werkt", zei een geïrriteerde Koeman tegen Nederlandse journalisten op een persconferentie vlak na de wedstrijd. "Als Marokko niet gelijkmaakt in blessuretijd, dan krijg ik de complimenten. Nu word ik waarschijnlijk afgemaakt omdat we met vijf verdedigers hebben gespeeld. Maar jullie staan langs de zijlijn. Ik ken mijn spelers en train met ze. Ik weet echt wat we moesten verbeteren."

"In de groepsfase kregen we te veel kansen tegen, terwijl we Frenkie de Jong als een soort extra verdediger lieten spelen. Nu heb ik met Nathan Aké voor een echte centrale verdediger gekozen. Dat was nodig. Anders hadden we hier niet eens de verlenging gehaald. Dat meen ik echt. Maar jullie zien dat anders en dat mogen jullie."