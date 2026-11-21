GRONINGEN (ANP) - Sc Heerenveen heeft in de 'Derby van het Noorden' gewonnen van FC Groningen. In de Groningse Euroborg werd het zaterdagavond 3-1 voor de bezoekers uit Friesland. Door de overwinning is Heerenveen op 24 punten gekomen en staat het voorlopig vijfde in de Eredivisie. FC Groningen is de nummer 10 met 15 punten.

Heerenveen kreeg de 0-1 in de schoot geworpen. Groningen-doelman Lovro Stubljar greep naast de bal waarna Heerenveen-spits Dylan Vente voor een leeg doel kon inschieten. De thuisploeg kwam in de 57e minuut op gelijke hoogte via de negende goal van het seizoen van Thom van Bergen, die daarmee gedeeld topscorer in de Eredivisie is.

Vente kopte Heerenveen opnieuw op voorsprong op aangeven van Jacob Trenskow. Dirk Proper maakte het in de 80e minuut af met zijn eerste doelpunt voor de Friezen.