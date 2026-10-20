Malen met goal en assist belangrijk voor Roma in Champions League

ROME (ANP) - Donyell Malen heeft met een doelpunt en een assist een belangrijke bijdrage geleverd aan de 4-0-thuisoverwinning van zijn club AS Roma tegen Slovan Bratislava in de Champions League. De Oranje-international was ook nog bij een derde doelpunt betrokken. Met nog een half uur te spelen werd hij gewisseld.

Malen stond aan de basis van de 2-0 in het Stadio Olimpico. Na een kapbeweging zag hij zijn schot gekeerd worden door de doelman van Bratislava. Nahuel Molina schoot uit de rebound raak. Niccolò Pisilli maakte de 3-0 op aangeven van Malen. De Nederlander tekende zelf uit een strafschop voor de vierde treffer van Roma.

Bij Roma stond ook Marten de Roon in de basis. Devyne Rensch maakte een invalbeurt.

Ook Noa Lang won met zijn Italiaanse club in de Champions League. Napoli was in eigen huis met 4-3 te sterk voor het Noorse Bodø/Glimt. De 2-1 van Scott McTominay kwam tot stand na een nuttig overstapje van Lang.