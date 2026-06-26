WK-debutant Kluivert wil later in toernooi nog belangrijk zijn

KANSAS CITY (ANP) - Justin Kluivert heeft goede hoop dat hij dit wereldkampioenschap nog belangrijk kan zijn voor het Nederlands elftal. Dat zei de 27-jarige aanvallende middenvelder van Bournemouth na zijn WK-debuut tegen Tunesië. Oranje won met 3-1 en plaatste zich zo als groepswinnaar voor de knock-outfase.

"Dit geeft een trots gevoel", zei Kluivert na afloop in het Kansas City Stadium. "Ik heb er lang op moeten wachten. Als ik niet zo vaak geblesseerd was geweest, had ik dit moment denk ik wel eerder beleefd."

Bondscoach Ronald Koeman hield Kluivert de eerste twee duels met Japan (2-2) en Zweden (5-1 winst) nog op de bank. Guus Til, die op dezelfde positie speelt, mocht tegen Zweden al wel invallen. Kluivert hecht daar niet veel waarde aan. "De bondscoach kent mijn kwaliteiten en weet wat hij aan mij heeft. We hebben als team nog veel om voor te spelen. Ik train er hard voor om dit toernooi nog een grote rol te spelen. Grote wedstrijden worden vaak op een laat moment beslist. Op zo'n rol aas ik, daar ben ik 'ready' voor."