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Spaanse bondscoach De la Fuente 'heel erg trots' op zijn elftal

20 jul , 00:53Voetbal
anp200726006 1
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EAST RUTHERFORD (ANP) - De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente is "heel erg trots" op zijn voetballers die in East Rutherford wereldkampioen werden door Argentinië te verslaan (1-0). "Dit is een hele goede generatie voetballers. We zijn altijd in onze ideeën blijven geloven", zei de bondscoach in een flashinterview op het veld. "Het is een hele sterke groep met veel potentie en talent. Ik ben er trots op dat ik deze groep mocht leiden."
De la Fuente werd in 2024 ook al Europees kampioen met Spanje.
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