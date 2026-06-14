Oranje verspeelt voorsprong tegen Japan na wissels in slotfase

ARLINGTON (ANP) - Het Nederlands elftal heeft een voorsprong uit handen gegeven in de eerste wedstrijd op het WK tegen Japan. Oranje leek op weg naar een zege tot bondscoach Ronald Koeman besloot meer verdedigend ingestelde spelers in het veld te brengen. Daarna verloor de nationale ploeg het initiatief en maakte Daichi Kamada met een kopbal in de 88e minuut gelijk: 2-2.

Zweden is zaterdag de volgende tegenstander van Nederland op het WK. De laatste poulewedstrijd tegen Tunesië is in Kansas City en staat voor de Nederlandse nacht van 25 op 26 juni op het programma.

Nederland en Japan lieten voor rust vooral zien dat ze in de eerste groepswedstrijd niet wilden verliezen. Oranje had veel balbezit maar viel aan in een laag tempo, in de wetenschap dat balverlies een snelle counter van de tegenstander kon inleiden. Japan verdedigde vaak met alle veldspelers rond het eigen strafschopgebied en wachtte geduldig op een foutje van de ploeg van bondscoach Ronald Koeman.

Donyell Malen was de centrumspits van Oranje onder het gesloten dak van het gigantische Dallas Stadium. Koeman vertelde op zijn laatste persconferentie voor de eerste poulewedstrijd dat Memphis Depay ook fit was, maar vond dat Malen ondanks een handvol gemiste kansen in de laatste oefenduels met Algerije en Oezbekistan een kans verdiende.

Malen was in de derde minuut dicht bij de openingstreffer, maar vond doelman Zion Suzuki op zijn weg. De keeper van Japan keerde ook een kopbal van Malen en ontsnapte toen Cody Gakpo over schoot. Japan kwam met de Feyenoorders Ayase Ueda en Tsuyoshi Watanabe pas in de slotfase van de eerste helft in de buurt van het doel van Bart Verbruggen. Keito Nakamura probeerde het vergeefs met een afstandsschot en Ueda schoot in het zijnet.

Virgil van Dijk bracht het Nederlands elftal in de 51e minuut met een rake kopbal op voorsprong, na een afgemeten voorzet van Ryan Gravenberch. De aanvoerder vierde zijn dertiende doelpunt voor Oranje ook met de reserves die het veld opliepen. Nakamura tekende in de 57e minuut voor de gelijkmaker. Het eerste schot van Japan op doel was meteen raak. Oranje kwam zeven minuten later opnieuw op voorsprong door de eerste treffer van Crysencio Summerville, na opnieuw goed voorbereidend werk van Gravenberch (2-1).

Koeman reageerde na het tweede doelpunt en wisselde verdedigend. Hij bracht Depay, Teun Koopmeiners en Quinten Timber voor Malen, Summerville en Tijjani Reijnders. Even later moest ook middenvelder Gravenberch plaatsmaken voor verdediger Nathan Aké. Na die wissels verloor Oranje het initiatief en profiteerde Kamada met een rake kopbal.