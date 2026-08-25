Xavi vindt Frenkie 'fundamenteel' voor zijn voetbalfilosofie

ZEIST (ANP) - Xavi Hernández noemt Frenkie de Jong "een fundamentele speler" voor zijn voetbalfilosofie. "Het is belangrijk dat Frenkie eerst goed herstelt. Dat hij weer fit wordt. En dat hij weer gemotiveerd is om te spelen", zei de nieuwe bondscoach van Oranje bij zijn presentatie in Zeist.

De Jong raakte tijdens het WK voetbal geblesseerd aan zijn knie na een botsing op de training met Quinten Timber. Na het WK bleek de kwetsuur ernstiger dan gedacht. De middenvelder van FC Barcelona is voorlopig uitgeschakeld en zal zeker niet van de partij zijn als Xavi op 24 september zijn debuut maakt in de Johan Cruijff ArenA tegen Duitsland. "Frenkie is een speler die past bij mijn manier van denken en van spelen", zei Xavi.

De 46-jarige Xavi werkte eerder als clubcoach van FC Barcelona van 2021 tot 2024 met De Jong.