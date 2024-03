Talk Daisy Goddijn van de Female Leaders Club

Hoe kun je een boek schrijven om jezelf als expert in de markt te zetten? En hoe kun je als ondernemer impact maken met jouw verhaal? Daar gaf auteur Daisy Goddijn op 7 maart een TED style Talk over tijdens het Female Leaders Event. Als eigenaar van Uitgeverij Expertboek en schrijfcoach helpt ze ondernemers met het schrijven en uitgeven van een boek waarmee ze hun expertpositie claimen en meer klanten krijgen. Ze heeft inmiddels vijf boeken geschreven en begeleidt al jaren ondernemers bij het schrijven en uitgeven van een boek. Wij mochten haar een aantal vragen stellen.

Waar gaat je TED style-talk over?

‘‘Wij helpen ondernemers met het schrijven van een boek waarmee ze zichzelf als expert in de markt zetten. Mijn talk gaat over de kracht van boeken en het schrijven van een boek. Ik wil anderen graag inspireren om hun kennis en hun expertise te delen om zo een grote bijdrage te kunnen leveren aan een grote groep mensen.’’

Vind je dat het belangrijk is om in vrouwen te investeren?

‘‘Zeker, ik vind het heel belangrijk dat vrouwelijke ondernemers ook meer het podium pakken. En sowieso vrouwelijke sprekers. In het algemeen staan er namelijk meer mannen op het podium. En of vrouwen dat nu doen door het schrijven van een boek, of dat ze op een podium gaan staan, dat maakt niet uit. Maar vrouwen mogen meer hun verhaal gaan delen, omdat ze daar meer impact mee kunnen maken.’’

Welke boodschap wil je overbrengen? ‘‘Aarzel niet om jouw verhaal te delen. Want, de wereld wacht op jou. Ze moeten je alleen nog leren kennen.’’ Bekijk de gehele talk van Daisy Goddijn hier op Nieuws.nl welke tijdens het event van de Female Leaders Club werd opgenomen samen met 7 andere leden.

En waarom ben je onderdeel van de Female Leaders Club?

‘‘Ik vind het fantastisch om met gelijkgestemde vrouwelijke ondernemers te sparren en te masterminden. Ik kan daar gewoon heel veel van leren en het is heel fijn om aan elkaar bij te kunnen dragen.’’

