Astrologie en horoscopen steeds populairder

Met name onder jonge hoogopgeleide vrouwen die bewust in het leven staan, is astrologie steeds populairder. Waar het eerst een stoffig en zweverig imago had, maakt het steeds meer een vast onderdeel uit van onze persoonlijke ontwikkeling. Dagelijkse horoscopen in kranten en tijdschriften vinden gretig aftrek bij lezers en van een bezoek aan een astroloog met vragen over bijvoorbeeld je bedrijf kijkt niemand vreemd van op.

Voor een krant als Metro is de horoscoop al jaren de best gelezen rubriek van de krant. Ook online platforms die zich richten op jonge vrouwen, zoals Girlboss, Broadly van Vice en Bustle hebben allemaal een astrologie column. Waar het vroeger nog vaag was en we wellicht stiekem onze horoscoop bij de kapper lazen, is het nu normaal via onze horoscoop en eventueel een astrologisch consult meer over onszelf te weten komen.

Horoscopen en astrologie populair

Ook op Nieuws.nl hebben we tot twee keer toe astrocoach voor vrouwen Deboroh Cabeau geïnterviewd, een keer voor een jaarhoroscoop 2019 en voor Valentijnsdag dit jaar. Beide artikelen hebben goed gescoord. Bij bol.com steeg de verkoop in 2017 van boeken over astrologie met 17 procent ten opzichte van 2016.

Anno 2019 hebben we steeds meer aandacht voor ons welzijn. We gaan naar yoga en nemen massaal meditatiecursussen. Een andere manier om dichter tot jezelf te komen, waar steeds meer mensen naar op zoek zijn, is het dagelijks gebruik van astrologie. Dit betekent niet dat je elke dag je horoscoop in een krant moet lezen, maar dat je je verder verdiept in wat jouw horoscoop over jou persoonlijk kan vertellen. Dit doe je aan de hand van je geboortedatum, tijdstip en plaats.

Bij astrologie draait het om het voelen en begrijpen van de effecten die planeten op ons en ons dagelijks leven hebben. In ons sterrenstelsel hebben we elf planeten: maan, zon, Mars, Venus, Mercurius, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto en Chiron. Zij volgen allemaal een eigen baan, de orbit die van één maand tot enkele jaren kan duren. Tijdens de orbit passeren zij de twaalf sterrenbeelden zoals wij die kennen.

Planeten

Een paar planeten, de zogenaamde binnenste planeten (maan, zon, Mars, Venus en Mercurius) hebben een korte orbit en passeren de sterrenbeelden sneller. Deze binnenste planeten kunnen van invloed zijn op onze emoties en hiervan kunnen we de dagelijks de effecten van ervaren. De andere planeten hebben een langere orbit, langer dan een jaar, en hebben daarbij een subtielere invloed op ons. Elk sterrenbeeld dat gepasseerd wordt, heeft een eigen kenmerk.

Door dagelijks stil te staan bij de energieën die op ons af komen, kunnen we leren om hiermee te werken. Soms is het nodig om het wat rustiger aan te doen, soms moet je juist wat gas geven om een bepaald project af te krijgen en soms is de tijd om je open te stellen voor een eventuele nieuwe partner. Wat het ook is, je horoscoop kan meer inzicht geven en zorgt ervoor dat je je bewust wordt dat we een stuk multidimensionaler leven dan we wellicht denken.