Talk van coach Silvia Bogers bij Female Leaders Club

Silvia Bogers deelde haar kennis in een TED Style-Talk tijdens het Female Leaders Event. Provocerend, confronterend, direct en gewapend met humor beschrijft het beste de coachstijl van Silvia Bogers. In haar werk richt ze zich op het lichter en luchtiger maken van het leven van haar klanten, vanuit de overtuiging dat geen enkel probleem iemands levensgeluk in de weg zou hoeven te staan. Nieuws.nl deelt haar talk en stelde haar nog enkele vragen.

Waar gaat je TED Style-talk over en waarom?

” In mijn talk leg ik uit hoe onze gedachten invloed hebben op hoe we ons voelen. Veel mensen denken dat hun gevoelens hen overkomen of een logisch gevolg zijn van wat er is gebeurd, maar niks is minder waar. Sterker nog: Wanneer je dat gelooft, zet je jezelf in een slachtofferrol en dat is een positie waar vanuit er erg weinig zal veranderen.Ik geloof dat we altijd kunnen bepalen hoe we ons voelen, wat betekent dat we in staat zijn onszelf blij en gelukkig te denken als we dat willen. Ik neem de kijker mee in de 4 eenvoudige stappen om dit te realiseren.”

“Er wordt doorgaans te veel gepraat over problemen en te weinig gekeken naar de oplossing. Verspilling van tijd en energie als je het mij vraagt.”

Waarom ben je dit werk gaan doen?

“Jaren geleden ontdekte ik al dat ik de wereld op een meer eenvoudige en nuchterdere manier bekijk dan anderen. Dat, gecombineerd met humor, maakt dat ik problemen vaak eenvoudig kan verlichten. Ik ben er van overtuigd dat het leven niet zwaar en ongelukkig hoort te zijn en dat wil ik zo veel mogelijk mensen laten ervaren. Daarom besloot ik in 2019 mijn vorige bedrijf te stoppen en me volledig te richten op coaching. “

Vind je het belangrijk om in vrouwen te investeren?

“Ik geloof dat het belangrijker is dat vrouwen leren om in zichzelf te gaan investeren en hun eigen waarde te erkennen. In de meeste culturen worden vrouwen opgevoed met de overtuiging dat zorgen voor anderen belangrijker is dan zorgen voor henzelf, iets wat ik ook vaak zie bij mijn klanten. Dan kan je wel overkoepelend in vrouwen gaan investeren maar dat effect valt grotendeels weg wanneer die vrouwen zichzelf ondergeschikt maken aan anderen. Deze vraag weerspiegelt eigenlijk goed wat ik in mijn werk tegenkom: De focus ligt niet op de kern van het probleem maar eerder op een symptoom ervan. Ik richt me liever op wat er in de onderstroom speelt.”

Waarom ben je onderdeel van de Female Leaders Club?

“In mijn persoonlijke omgeving had ik geen succesvolle ondernemers en in mijn zakelijke netwerk zaten weinig vrouwen die verder waren in hun ondernemersreis dan ik was. Ik ontdekte de behoefte me te omringen met vrouwen die me niet alleen zouden inspireren maar van wie ik ook kon leren en waar ik me aan op kon trekken. Toen de Female Leaders Club voorbij kwam heb ik geen moment getwijfeld en daar ben ik nog steeds blij mee.”

Heb je een boodschap voor onze lezers?

“Neem regie over je eigen leven en accepteer niet langer dat je geleefd wordt door twijfels, onzekerheden en je verleden. Je bent vaak maar één keuze verwijderd van een gelukkiger leven en weet dat het ok is om hulp te vragen wanneer je er zelf niet uit komt.”

Bekijk de gehele talk van Silvia Bogers hier op Nieuws.nl welke tijdens het event van de Female Leaders Club werd opgenomen. Andere sprekers waren o.a. Leila Mulder, Daisy Goddijn, Kim de Graeve, Francina van den Berg en Annemieke Visser.