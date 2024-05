Talk van relatietherapeut Annemieke Visser bij Female Leaders Club

Annemieke Visser is relatietherapeut met één duidelijke specialisatie: het stellen met kinderen. Ze deelde haar kennis in een TED Style-Talk tijdens het Female Leaders Event. Haar talk biedt een kijk op de ups en downs van alledaagse relaties en ze onthult de 4 pilaren voor langdurig relatiegeluk. Annemieke haar missie is om een warme en veilige thuisomgeving te creëren voor kinderen. Nieuws.nl mocht haar enkele vragen stellen en haar talk bij ons laten zien.

Waar gaat je ted style-talk over?

” Mijn ervaringen in de jaren bij een advocatenkantoor, gespecialiseerd in echtscheidingen en vrijwilligerswerk bij de kinder- en jeugd rechtswinkel, deden mij besluiten om het roer om te gooien. Ik hoorde de verhalen van kinderen die diep in de put zaten vanwege ouders die elkaar de tent uitvochten. Dat motiveerde mij om me in te zetten in het voorkomen van (vecht)scheidingen. Want vaak is er nog zo veel liefde maar zijn omstandigheden veranderd waardoor de stellen elkaar tijdelijk kwijt zijn geraakt. Ik heb honderden stellen mogen begeleiden in het proces waarin partners elkaar stapje voor stapje weer terugvinden. Hiervoor heb ik speciale programma’s ontwikkeld die een groot succes blijken want 90% van mijn klanten blijven bij elkaar. En daar gaat mijn ted style talk dus over. ”

In Nederland woont 1op de 5 kinderen niet meer bij beide ouders omdat hun ouders gescheiden zijn.

Waarom ben je dit werk gaan doen?

“Ik heb zelf in 3,5 jaar tijd 3 zoontjes gekregen. En dat is fantastisch maar kinderen leggen een ongelooflijk vergrootglas op je relatie. Je gaat eigenlijk van onbezorgde partners die kunnen doen en laten wat ze willen naar drukke ouders met een gestructureerd leven waarin de spontaniteit ver te zoeken is. Deze levensfase gaat bovendien vaak ook nog gepaard met hard werken omdat men nog redelijk aan het begin van hun carriere is en bij de komst van het tweede kind komt vaak ook nog een verhuizing en verbouwing. Het wordt vaak onderschat hoe zwaar deze tijd is. Als je in deze nieuwe fase van je leven niet emotioneel met elkaar in contact blijft ligt het op de loer dat je langzaam aan uit elkaar groeit. Dit proces gaat heel geleidelijk dus vaak merken alleen die symptomen: jullie voelen irritaties, er is minder (of zelfs geen) intimiteit en ieder gaat zijn eigen gang. Dit kan anders. Relaties kunnen fijn en leuk zijn, ook als je allebei super druk bent. Ik vind het geweldig om stellen in dit proces te begeleiden en zien hoe zij weer relaxte en ontspannen ouders worden zodra het ook weer goed zit in hun relatie.”

Vind je het belangrijk om in vrouwen te investeren?

” Absoluut. Ik vind het prachtig dat steeds meer vrouwen de kracht in zichzelf vinden om voor hun ambities te gaan. Als wij als maatschappij deze vrouwen kunnen steunen dan is dat heel helpend. De carrière van een vrouw heeft ook zeker invloed op haar relatie met haar partner. Vaak is de partner ongelofelijk trots maar soms is er ook sprake van jaloezie. Van oudsher was de man natuurlijk de hoofdkostwinner. De verschuiving in gelijkheid heeft ook veel impact in de taakverdeling thuis. Het vraagt goede communicatie en begrip voor elkaars gevoelens om dit samen te tackelen. En dan kun je samen groeien tot ongekende (carrière)hoogte. Het is geweldig om te zien dat er steeds meer vrouwen hooggeplaatste posities innemen of gaan ondernemen. Laten we deze vrouwen aanmoedigen!”

Waarom ben je onderdeel van de Female Leader Club?

“Ik ben er trots op om onderdeel te mogen zijn van zo’n club met mooie gelijkgestemde ondernemende vrouwen. Het is voor mij persoonlijk heerlijk om met net zo ambitieuze vrouwen te kunnen verbinden. Vrouwen die mijn ambitie snappen en evenaren en mij daarin aanmoedigen. Vrouwen die gebruik maken van elkaars krachten. Ik vind het geweldig om zelf ook terug te mogen geven. Intens te genieten als één andere vrouw een succes heeft behaald. Ik geloof heel sterk dat het leven zoveel leuker is als we elkaar steunen en helpen bij de groei die al in iemand zit. Maartje Blijleven is de oprichter van deze prachtige club. Maartje is een verbinder. Ze is extreem goed in het neerzetten van een waardevolle community. Ze gelooft net als ik heel sterk in het principe ‘lift as you grow.’ Een vrouw met het hart op de juiste plaats.”

Bekijk de gehele talk van Annemiek hier op Nieuws.nl welke tijdens het event van de Female Leaders Club werd opgenomen. Andere sprekers waren onder andere Francina van den Berg, Kim De Graeve, Leila Mulder en Daisy Goddijn.