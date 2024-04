Talk van Business Hacker Francina van den Berg bij Female Leaders Club

Francina van den Berg marketing strateeg en business builder deelde haar kennis in een TED Style-Talk tijdens het Female Leaders Event. Haar eerste bedrijf startte ze toen ze 12 was en na meer dan 43 jaar verschillende bedrijven opgezet en verkocht te hebben is ze nu een ware business hacker. Haar kennis en ervaring zet ze in om vrouwen te helpen bij het laten opschalen van hun bedrijf. Haar missie is om vrouwen financieel onafhankelijk te laten worden door ze te laten zien waar hun waarden liggen en die in te zetten in hun carrière. Nieuws.nl mocht haar enkele vragen stellen en haar talk laten zien.

Waar gaat je ted style talk over?

“Geldbeheer is cruciaal voor financiële onafhankelijkheid, vooral voor vrouwen die vaak niet zijn opgeleid in financiën.

Het doorbreken van het taboe en het openlijk bespreken van geldzaken is essentieel. Strategisch plannen en het instellen van ‘geldpotjes’ kunnen vrouwen helpen hun dromen te realiseren en een voorbeeld te zijn voor toekomstige generaties. Laten we de financiële dialoog aanmoedigen en vrouwen de tools geven om economisch zelfstandig te worden”.

Vind je het belangrijk om in vrouwen te investeren?

“Uit het onderzoek van SHE LEADS van het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE) wordt aangegeven

dat aantal vrouwelijke ondernemers afgelopen jaar met 60 procent gegroeid is. In totaal is 37 procent van de ondernemers vrouw. Geldbeheer is niet iets wat traditioneel aan vrouwen wordt geleerd, noch op school noch thuis.

Geld is vaak een taboe of een vies woord.”

“veel vrouwen lukt het niet om door hun omzet plafond heen te gaan en limitless te laten zijn”

“Het begint allemaal met het doorbreken van het taboe en het openlijk bespreken van geld. Het opzetten van ‘geldpotjes’, het zorgvuldig plannen van uitgaven, en het stellen van duidelijke financiële doelen zijn essentiële stappen op weg naar financiële vrijheid. Het is tijd dat vrouwen deze financiële gesprekken aangaan, zowel binnen het gezin als daarbuiten. Zodat zij financieel onafhankelijk zijn en ze een voorbeeld zijn voor de volgende generatie. Vrouwen kunnen geld inzetten om dromen uit te laten komen. En door groter te dromen en te doen, kunnen we ook grotere problemen oplossen.”

Waarom ben je onderdeel van de Female Leaders Club?

“Wat mij zo inspireert aan deze groep vrouwen, is onze gezamenlijke kracht en diversiteit. Iedereen heeft unieke kwaliteiten die we willen en inzetten voor de ander. Een ander helpen en je in te zetten voor een ander. Geeft een bijdrage aan de maatschappij maar geeft je ook persoonlijke groei. We geloven in samenwerking en dat er ruimte is voor iedereen. Toen ik 43 jaar geleden begon met ondernemen, was het essentieel om alles voor jezelf te houden en geen kennis met andere te delen. Maar ik wil impact maken en wilde vrouwen late zien dat zij op eigen benen kunnen staan, door onafhankelijk te zijn en hun eigen broek op te houden. Ik ontwikkelde een manier om vrouwen te laten zien dat zij op een simpele manier dit ook zelf kunnen creëren. Dit is natuurlijk gevoed door mijn eigen ervaringen. Het is een bewezen succes; talloze succesvolle bedrijven zijn hieruit voortgekomen. Daarbij mag ik bijdrage aan een rimpel effect, waarbij vrouwen groeien zowel persoonlijk als zakelijk. Dat is ook de legacy die ik wil achterlaten en dat is mijn dagelijks drijfveer. Om samen met de vrouwen waar ik mee samen werk geldige resultaten neer te zetten. ”

Welke boodschap wil je overbrengen?

“Een reis naar financiële vrijheid en het leven van je dromen: ‘Het KNAAK Principe’. Mijn visie is om een frisse en een dynamische invalshoek te geven hoe je kunt kijken naar geld. Dit is geen gewoon praatje over geldbeheer. Dit is een uitnodiging om te ontdekken hoe je, ongeacht je startpunt, je financiële lot kan keren.

Want hoezo, zou je als dubbeltje nooit een kwartje kunnen worden? Dat is onzin! Het inspireert je om je eigen financiële reis te heroverwegen en te beginnen met het najagen van jouw dromen.”

Heb je een boodschap voor onze lezers?

“Droom Groots. Ga starten met investeren, ook al doe je dat al met 50 euro per maand. Maar laten we open zijn over geld. Laten wij vrouwen, onze kinderen laten zien dat wij onze eigen vrijheid creëren. Laten we doelen stellen.

Maar laten we vooral geld inzetten om onze dromen te laten uitkomen!”

Bekijk de gehele talk van Francine hier op Nieuws.nl welke tijdens het event van de Female Leaders Club werd opgenomen. Andere sprekers waren onder andere Kim De Graeve, Leila Mulder en Daisy Goddijn.