Water en Movies: René Mioch interviewt regisseurs tijdens World water week

Deze week is het World Water Week. Van 20 tot en met 24 augustus wordt er wereldwijd stilgestaan bij innovatieve oplossingen om de uitdagingen rondom water waar we de komende decennia mee te maken krijgen, het hoofd te kunnen bieden, zoals waterschaarste en de stijging van de zeespiegel met alle gevolgen van dien.

Ieder seizoen selecteert het team van UNwomen samen met ShortsTV korte films en documentaires om je te inspireren en aan het denken te zetten over (on)gelijkheid en vrouwenrechten. Nieuws.NL plaatst met mooie artikelen het hele jaar door de films en documentaires en hun makers welke te zien zijn op het eigen TV kanaal. Zo bracht ShortsTV samen met Ziggo TV afgelopen jaar al de eerste uitzending op de Nederlandse TV uit genaamd: UNwomen & Movies. De bekende filmjournalist René Mioch interviewde hiervoor verschillende regisseurs en deskundigen over het thema van de gekozen films met bijbehorende campagne van de UNwomen.nl.

Water als thema van de toekomst

Op 8 juni, tijdens de Oceans day organiseerde United Nations een hybride viering van het jaarlijkse evenement met als thema in 2023: “Planet Ocean: getijden veranderen”. De Waterchallenge campagne van de United Nations startte officieel op 18 juni. Water werd het onderwerp van de interviews die René Mioch de afgelopen weken had met verschillende stakeholders. Afgelopen zomer stond ook Nieuws.nl al in het teken van water en hebben we al een aantal previews van interviews mogen laten zien.

Zo sprak René Mioch in het grootste digitale centrum van Nederland Cupolaxs met Marije Cornelissen, directeur van UNwomen NL, over de impact van water is op gendergelijkheid en de campagne Waterchallenge. En kwam Jong Klimaatvoorzitter Aniek Moonen bij Rene Mioch aan het woord over de impact van menselijk handelen op water in het algemeen. Rene Mioch sprak Daf Dubbelman, managing partner KRNWTR+ over het belang van schoon drinkwater en hoe we daar allemaal ons steentje aan bij zouden moeten dragen.

Uitzendingen films op 20 en 21 augustus

In de volgende uitzending worden korte films belicht die de relatie van mensen met water benadrukken.Van de rol van de Noordzee in het menselijk bestaan tot de zoektocht naar schoon water, waarbij de urgente uitdagingen van waterschaarste worden aangepakt, inclusief inzichten in het lokale gebruik van kraanwater.

Om de menselijke relatie met water door middel van films beter te begrijpen, heeft Rene Mioch Katherina Harder geïnterviewd, bekend van de film Desert Lights, evenals Justine Chapelle, regisseur van “Maregrave”.

Beide films zijn te zien op het ShortsTV kanaal (Ziggo Ch13) op 20 augustus om 17 uur en op 21 augustus om 22 uur.

